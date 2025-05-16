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Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве - РИА Новости, 16.05.2025
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16:46 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kantsler-2017427712.html
Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве
Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве - РИА Новости, 16.05.2025
Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве
Канцлер Германии Фридрих Мерц в следующий четверг отправится с официальным визитом в Литву, где проведёт встречу с литовским президентом Гитанасом Науседой и... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:46:00+03:00
2025-05-16T16:46:00+03:00
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в следующий четверг отправится с официальным визитом в Литву, где проведёт встречу с литовским президентом Гитанасом Науседой и посетит размещённую на территории страны бригаду бундесвера, сообщил заместитель официального представителя кабмина Штеффен Майер. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц 22 мая 2025 года совершит поездку в Литву. В Вильнюсе канцлера Мерца с военными почестями примет президент Литовской Республики Гитанас Науседа", - сообщил Майер журналистам. Затем запланированы совместные переговоры и рабочий обед, в завершение состоится пресс-конференция. "В 14:00 федеральный канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в торжественном построении 45 танковой бригады в Вильнюсе. Здесь федеральный канцлер Мерц выступит с речью. После построения канцлер пообщается с военнослужащими", - добавил Майер. В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности. Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
https://ria.ru/20250514/germanija-2016909955.html
https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html
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в мире, литва, германия, вильнюс, фридрих мерц, гитанас науседа, борис писториус
В мире, Литва, Германия, Вильнюс, Фридрих Мерц, Гитанас Науседа, Борис Писториус
Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве

Канцлер Германии Мерц 22 мая отправится в Литву, где посетит бригаду бундесвер

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в следующий четверг отправится с официальным визитом в Литву, где проведёт встречу с литовским президентом Гитанасом Науседой и посетит размещённую на территории страны бригаду бундесвера, сообщил заместитель официального представителя кабмина Штеффен Майер.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 22 мая 2025 года совершит поездку в Литву. В Вильнюсе канцлера Мерца с военными почестями примет президент Литовской Республики Гитанас Науседа", - сообщил Майер журналистам.
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Затем запланированы совместные переговоры и рабочий обед, в завершение состоится пресс-конференция.
"В 14:00 федеральный канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в торжественном построении 45 танковой бригады в Вильнюсе. Здесь федеральный канцлер Мерц выступит с речью. После построения канцлер пообщается с военнослужащими", - добавил Майер.
В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.
Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.
Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
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14 мая, 08:00
 
В миреЛитваГерманияВильнюсФридрих МерцГитанас НауседаБорис Писториус
 
 
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