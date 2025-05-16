https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html

В Ижевске начали строить завод импортозамещающих строительных лесов

В Ижевске начали строить завод импортозамещающих строительных лесов - РИА Новости, 16.05.2025

В Ижевске начали строить завод импортозамещающих строительных лесов

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о начале строительства завода по производству импортозамещающих строительных лесов в Ижевске. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:34:00+03:00

2025-05-16T13:34:00+03:00

2025-05-16T13:34:00+03:00

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

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УФА, 16 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о начале строительства завода по производству импортозамещающих строительных лесов в Ижевске. "Начинаем строить новый завод. Компания "Союз" запускает большой проект – завод по производству строительных лесов. Леса компания выпускает для самых разных задач: для промплощадок, для ремонта фасадов, для антидроновых конструкций, для концертных и спортивных трибун (кстати, зрители на Кубке России по лыжным гонкам этой зимой "болели" на трибунах, сделанных "Союзом"). Работает на импортозамещение",- написал он в своём Telegram-канале. В его пресс-службе рассказали, что Бречалов и директор завода "Союз" Олег Смирнов заложили первый камень в строительство нового цеха. Инвестиционный проект по производству высоконагруженных элементов и конструкций строительных лесов для возведения высотных сооружений стал результатом соглашения, заключенного между сторонами на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. "Для нас это не только шаг к импортозамещению, но и укрепление конкуренции на рынке. Мы рады, что удмуртские компании пользуются мерами поддержки, и в республике появляются предприятия с большим потенциалом. На новом заводе откроют 595 рабочих мест. Мы рано или поздно победим в противостоянии с Западом, наши парни вернутся с СВО с Победой и смогут работать на современном предприятии с достойной заработной платой и социальными гарантиями. Именно такие проекты делают нашу республику более привлекательной для жизни и работы", – приводятся слова Бречалов. В пресс-службе отметили, что проект завода "Союз" станет важным вкладом в развитие промышленного потенциала Удмуртии и укрепление экономики региона. Это основа нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по решению президента России Владимира Путина. "При поддержке главы республики Александра Владимировича мы смогли получить промышленную ипотеку и грант на реализацию. Проект оказался очень капиталоемким, поскольку первый модуль включает в себя подведение энергоносителей, строительство проходного пункта и установку уникального оборудования. Подобного в Удмуртии нет, мы делаем его для себя. Поэтому производство будет полностью локализовано",- цитирует пресс-служба гендиректора завода Олега Смирнова. Глава региона также рассказал, что в рамках поддержки проекта компании предоставлен земельный участок без проведения торгов с льготной ставкой арендной платы – 1 рубль в первые 3 года. Также "Союз" получил грант Центра поддержки инжиниринга и инноваций в размере 246 млн рублей и промышленную ипотеку на сумму 450 млн рублей. "По словам директора завода, в планах – ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 7-8 тысяч кв. м. Итоговая площадь крытых площадок составит 52 тысячи кв. м, на которой разместятся семь зданий: два цеха горячего цинкования, два сборочно-логистических комплекса, два производственных корпуса, а также административно-бытовой комплекс со столовой",- сообщает пресс-служба. Власти региона добавили, что в дальнейшем в планах у предприятия оформить в собственность предоставленный ранее в аренду земельный участок и задействовать прилегающие участки под проектирование еще одного модуля завода, который Олег Смирнов презентовал Александру Бречалову на мероприятии. Это будет помещение для производства опалубки. По данным пресс-службы, завод строительных лесов "Союз" - один из ведущих российских производителей строительных лесов и единственный, имеющий подтверждение локального производства в реестре Минпромторга. Продукция завода применяется во многих отраслях, где существуют повышенные требования к безопасности, важна скорость монтажа и универсальность системы. В частности, они могут быть использованы в энергетике, предприятиях металлургии, судостроении, горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности, нефтехимии, нефтепереработке, а также на конструкциях для массовых мероприятий.

https://ria.ru/20250508/forum-2015840421.html

https://ria.ru/20241223/moloko-1990906442.html

https://ria.ru/20241223/sela-1990897568.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, александр бречалов