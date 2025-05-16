https://ria.ru/20250516/istochnik-2017341325.html

Источник: время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле еще не определено

Источник: время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле еще не определено - РИА Новости, 16.05.2025

Источник: время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле еще не определено

Время начала переговоров России и Украины в Стамбуле еще не определенно, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:10:00+03:00

2025-05-16T13:10:00+03:00

2025-05-16T13:14:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Время начала переговоров России и Украины в Стамбуле еще не определенно, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Пока нет", - сказал источник, отвечая на вопрос о времени начала переговоров.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Также на переговоры направятся эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента РФ.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/ekspert-2017104206.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, москва, киев, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)