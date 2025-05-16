https://ria.ru/20250516/iran-2017489847.html

Иран не получал от США письменного предложения по ядерной сделке

Иран не получал от США письменного предложения по ядерной сделке - РИА Новости, 16.05.2025

Иран не получал от США письменного предложения по ядерной сделке

Иран не получал от США письменное предложение по ядерной сделке ни напрямую, ни через посредников, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:13:00+03:00

2025-05-16T20:13:00+03:00

2025-05-16T20:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Иран не получал от США письменное предложение по ядерной сделке ни напрямую, ни через посредников, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты передали Ирану предложение по новой ядерной сделке. "Иран не получал какого-либо письменного предложения от США ни напрямую, ни через посредников... Запомните мои слова: невозможен такой сценарий, при котором Иран отказался бы от своего с трудом заработанного права на обогащение урана в мирных целях, от права, которым обладают все остальные члены ДНЯО", - написал Аракчи в соцсети Х. Также Трамп указал на то, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана. На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана