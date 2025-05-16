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Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов

Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2025

Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов

Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:10:00+03:00

2025-05-16T21:10:00+03:00

2025-05-16T21:10:00+03:00

тюменская область

экономика

тюменская область

россия

уватский район

денис мантуров

александр моор

роснефть

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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в информационном центре правительства региона. "Реализация ключевых проектов, направленных на развитие производств высоких переделов, реализацию научного потенциала, диверсификацию экономики и развитие регионального рынка труда, позволит привлечь в Тюменскую область инвестиции в размере 1 триллиона 324 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Александр Моор", - указано в сообщении. Информацию об инвестициях губернатор озвучил на совещании по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе, которое провел первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Работа по реализации ключевых инвестпроектов идет по плану, подчеркнул Александр Моор. В сообщении информцентра отмечается, что в число ключевых инвестиционных проектов входят освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе компанией "Роснефть", комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компанией "Сибур", комплексная застройка территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный", строительство тепличного комбината "ТюменьАгро", а также проект по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Всего в Уральском федеральном округе под кураторством Мантурова реализуются девятнадцать проектов, еще семь завершены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тюменская область, россия, уватский район, денис мантуров, александр моор, роснефть, сибур холдинг