Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов
Ключевые инвестпроекты привлекут в Тюменскую область 1,324 трлн руб инвестиций
Город Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в информационном центре правительства региона.
«
"Реализация ключевых проектов, направленных на развитие производств высоких переделов, реализацию научного потенциала, диверсификацию экономики и развитие регионального рынка труда, позволит привлечь в Тюменскую область инвестиции в размере 1 триллиона 324 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Александр Моор", - указано в сообщении.
Информацию об инвестициях губернатор озвучил на совещании по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе, которое провел первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Работа по реализации ключевых инвестпроектов идет по плану, подчеркнул Александр Моор.
В сообщении информцентра отмечается, что в число ключевых инвестиционных проектов входят освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе компанией "Роснефть", комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компанией "Сибур", комплексная застройка территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный", строительство тепличного комбината "ТюменьАгро", а также проект по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
Всего в Уральском федеральном округе под кураторством Мантурова реализуются девятнадцать проектов, еще семь завершены.