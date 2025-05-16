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Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:10 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/investproekty-2017499336.html
Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов
Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2025
Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов
Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:10:00+03:00
2025-05-16T21:10:00+03:00
тюменская область
экономика
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россия
уватский район
денис мантуров
александр моор
роснефть
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в информационном центре правительства региона. "Реализация ключевых проектов, направленных на развитие производств высоких переделов, реализацию научного потенциала, диверсификацию экономики и развитие регионального рынка труда, позволит привлечь в Тюменскую область инвестиции в размере 1 триллиона 324 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Александр Моор", - указано в сообщении. Информацию об инвестициях губернатор озвучил на совещании по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе, которое провел первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Работа по реализации ключевых инвестпроектов идет по плану, подчеркнул Александр Моор. В сообщении информцентра отмечается, что в число ключевых инвестиционных проектов входят освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе компанией "Роснефть", комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компанией "Сибур", комплексная застройка территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный", строительство тепличного комбината "ТюменьАгро", а также проект по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Всего в Уральском федеральном округе под кураторством Мантурова реализуются девятнадцать проектов, еще семь завершены.
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экономика, тюменская область, россия, уватский район, денис мантуров, александр моор, роснефть, сибур холдинг
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Россия, Уватский район, Денис Мантуров, Александр Моор, Роснефть, Сибур Холдинг
Свыше 1,3 трлн руб ждет Тюменская область от ключевых инвестпроектов

Ключевые инвестпроекты привлекут в Тюменскую область 1,324 трлн руб инвестиций

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Ключевые инвестпроекты, в том числе компаний "Роснефть" и "Сибур", позволят привлечь в Тюменскую область 1,324 триллиона рублей инвестиций, сообщили в информационном центре правительства региона.
«
"Реализация ключевых проектов, направленных на развитие производств высоких переделов, реализацию научного потенциала, диверсификацию экономики и развитие регионального рынка труда, позволит привлечь в Тюменскую область инвестиции в размере 1 триллиона 324 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Александр Моор", - указано в сообщении.
Информацию об инвестициях губернатор озвучил на совещании по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе, которое провел первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Работа по реализации ключевых инвестпроектов идет по плану, подчеркнул Александр Моор.
В сообщении информцентра отмечается, что в число ключевых инвестиционных проектов входят освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе компанией "Роснефть", комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компанией "Сибур", комплексная застройка территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный", строительство тепличного комбината "ТюменьАгро", а также проект по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
Всего в Уральском федеральном округе под кураторством Мантурова реализуются девятнадцать проектов, еще семь завершены.
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьРоссияУватский районДенис МантуровАлександр МоорРоснефтьСибур Холдинг
 
 
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