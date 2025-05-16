ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
ВЭБ.РФ и Татарстан подписали соглашение о разработке инвестпрограмм
© Фото : Пресс-служба Правительства Республики ТатарстанВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
© Фото : Пресс-служба Правительства Республики Татарстан
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба корпорации развития.
Документ подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Соглашение предусматривает разработку и реализацию программ поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования и привлечение частных российских и иностранных инвестиций в республику.
"ВЭБ.РФ давно и активно работает в Республике Татарстан. В настоящее время на территории региона реализуются проекты с нашим участием общим объемом финансирования до 417 миллиардов рублей. При этом у нас есть общий интерес по разработке основанного на принципах партнерского финансирования рыночного механизма фондирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе промышленности высоких переделов, включая проекты технологического лидерства", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
Кроме того, для реализации пилотного проекта с участием ВЭБ.РФ на принципах партнерского финансирования было подписано еще одно соглашение - о взаимодействии с ОЭЗ ППТ "Алабуга". На ее площадке до 2029 года будет построен производственный комплекс для резидентов ОЭЗ, реализующих проекты в сфере импортозамещения и технологического суверенитета.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что это будет пилотный проект не только для корпорации, но и для всей страны в рамках проектного финансирования.
"Успешная пилотная апробация нового инструмента привлечения средств позволит масштабировать механизм партнерского финансирования на другие проекты, как в республике, так и в других российских регионах", – сказал Вышковский.