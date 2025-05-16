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ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты - РИА Новости, 16.05.2025
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17:19 16.05.2025 (обновлено: 18:05 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/investproekty-2017443262.html
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты - РИА Новости, 16.05.2025
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:19:00+03:00
2025-05-16T18:05:00+03:00
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
игорь шувалов
константин вышковский
рустам минниханов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба корпорации развития. Документ подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Соглашение предусматривает разработку и реализацию программ поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования и привлечение частных российских и иностранных инвестиций в республику. "ВЭБ.РФ давно и активно работает в Республике Татарстан. В настоящее время на территории региона реализуются проекты с нашим участием общим объемом финансирования до 417 миллиардов рублей. При этом у нас есть общий интерес по разработке основанного на принципах партнерского финансирования рыночного механизма фондирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе промышленности высоких переделов, включая проекты технологического лидерства", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Кроме того, для реализации пилотного проекта с участием ВЭБ.РФ на принципах партнерского финансирования было подписано еще одно соглашение - о взаимодействии с ОЭЗ ППТ "Алабуга". На ее площадке до 2029 года будет построен производственный комплекс для резидентов ОЭЗ, реализующих проекты в сфере импортозамещения и технологического суверенитета. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что это будет пилотный проект не только для корпорации, но и для всей страны в рамках проектного финансирования. "Успешная пилотная апробация нового инструмента привлечения средств позволит масштабировать механизм партнерского финансирования на другие проекты, как в республике, так и в других российских регионах", – сказал Вышковский.
https://ria.ru/20250508/veb-2015822233.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан), игорь шувалов, константин вышковский, рустам минниханов
Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Игорь Шувалов, Константин Вышковский, Рустам Минниханов
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты

ВЭБ.РФ и Татарстан подписали соглашение о разработке инвестпрограмм

© Фото : Пресс-служба Правительства Республики ТатарстанВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Правительства Республики Татарстан
ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба корпорации развития.
Документ подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Соглашение предусматривает разработку и реализацию программ поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования и привлечение частных российских и иностранных инвестиций в республику.
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8 мая, 16:58
"ВЭБ.РФ давно и активно работает в Республике Татарстан. В настоящее время на территории региона реализуются проекты с нашим участием общим объемом финансирования до 417 миллиардов рублей. При этом у нас есть общий интерес по разработке основанного на принципах партнерского финансирования рыночного механизма фондирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе промышленности высоких переделов, включая проекты технологического лидерства", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
Кроме того, для реализации пилотного проекта с участием ВЭБ.РФ на принципах партнерского финансирования было подписано еще одно соглашение - о взаимодействии с ОЭЗ ППТ "Алабуга". На ее площадке до 2029 года будет построен производственный комплекс для резидентов ОЭЗ, реализующих проекты в сфере импортозамещения и технологического суверенитета.
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Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что это будет пилотный проект не только для корпорации, но и для всей страны в рамках проектного финансирования.
"Успешная пилотная апробация нового инструмента привлечения средств позволит масштабировать механизм партнерского финансирования на другие проекты, как в республике, так и в других российских регионах", – сказал Вышковский.
 
РоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Игорь ШуваловКонстантин ВышковскийРустам Минниханов
 
 
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