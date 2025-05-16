https://ria.ru/20250516/investproekty-2017443262.html

ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты

ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты - РИА Новости, 16.05.2025

ВЭБ.РФ и Татарстан разработают партнерские инвестпроекты

Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:19:00+03:00

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россия

казань

республика татарстан (татарстан)

игорь шувалов

константин вышковский

рустам минниханов

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соглашение о разработке инвестпрограмм с использованием партнерского финансирования подписано между ВЭБ.РФ и правительством Республики Татарстан на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба корпорации развития. Документ подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Соглашение предусматривает разработку и реализацию программ поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования и привлечение частных российских и иностранных инвестиций в республику. "ВЭБ.РФ давно и активно работает в Республике Татарстан. В настоящее время на территории региона реализуются проекты с нашим участием общим объемом финансирования до 417 миллиардов рублей. При этом у нас есть общий интерес по разработке основанного на принципах партнерского финансирования рыночного механизма фондирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе промышленности высоких переделов, включая проекты технологического лидерства", – приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Кроме того, для реализации пилотного проекта с участием ВЭБ.РФ на принципах партнерского финансирования было подписано еще одно соглашение - о взаимодействии с ОЭЗ ППТ "Алабуга". На ее площадке до 2029 года будет построен производственный комплекс для резидентов ОЭЗ, реализующих проекты в сфере импортозамещения и технологического суверенитета. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что это будет пилотный проект не только для корпорации, но и для всей страны в рамках проектного финансирования. "Успешная пилотная апробация нового инструмента привлечения средств позволит масштабировать механизм партнерского финансирования на другие проекты, как в республике, так и в других российских регионах", – сказал Вышковский.

https://ria.ru/20250508/veb-2015822233.html

https://ria.ru/20250424/veb-2013272176.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казань, республика татарстан (татарстан), игорь шувалов, константин вышковский, рустам минниханов