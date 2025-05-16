https://ria.ru/20250516/gosavtoinspektsiya-2017407587.html

Госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами

Госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами - РИА Новости, 16.05.2025

Госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами

Перечень требований, предъявляемых к транспортному средству, водителю, скорости движения автобуса, сопровождающим лицам и прочее, содержится в ПДД и Правилах... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:06:00+03:00

2025-05-16T16:06:00+03:00

2025-05-16T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Перечень требований, предъявляемых к транспортному средству, водителю, скорости движения автобуса, сопровождающим лицам и прочее, содержится в ПДД и Правилах организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С приближением летнего сезона и каникул в школах в Госавтоинспекции фиксируют рост количества перевозок детей автобусами, в том числе связанных с их перемещением в организации отдыха и оздоровления детей. Подготовленный к поездке автобус должен быть исправен, подтвердить это должны регулярные технические осмотры. В автобусе следует проверить наличие исправных ремней безопасности для каждого пассажира, на крыше или над ней должен находиться маячок желтого или оранжевого цвета – его включают при движении. Эксплуатация транспортного средства запрещена при наличии проблем с тормозными системами, неисправностей рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и прочих элементов конструкции автобуса. Согласно требованиям, на автобусе размещаются опознавательные знаки – спереди и сзади "Перевозка детей", а на задней стороне кузова – "Ограничение скорости" с указанием предельной – 60 километров в час. При следовании в колонне должна присутствовать информационная табличка с указанием места автобуса в колонне, она устанавливается на лобовом стекле автобуса справа. Сопровождающий может поинтересоваться у водителя, где находится второй огнетушитель в салоне, а для полной гарантии — попросить показать маркировку с данными последней заправки. В случае нахождения обучающихся в пути следования согласно графику движения свыше четырех часов, в состав такой группы не допускается включение детей возрастом до семи лет. Организованная перевозка детей возможна и ночью – к вокзалам, аэропортам и от них, при этом расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. "В автобусе устанавливают тахограф – для контроля режима труда и отдыха водителя. Требования к водителям, осуществляющим организованную перевозку групп детей, особенно строги: стаж работы – не менее года из последних двух лет, причем исключительно с категорией "D", но главное – никаких серьезных нарушений ПДД за последний год, связанных с лишением права управления или административным арестом. Тот, кто будет находиться за рулем автобуса с детьми, обязательно должен пройти предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр", – отмечает заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан. Перед перевозкой детей ее организаторы обязаны направить уведомление в подразделение Госавтоинспекции. В случае, если она междугородная – за 48 часов, а при городской или пригородной – за 24 часа. Если задействованы больше трех автобусов, то понадобится отдельная заявка – на сопровождение патрульными автомобилями. В ведомстве также напомнили, что на сайте госавтоинспекция.рф в разделе "Организациям" функционирует специальный подраздел "Перевозка детей", где размещены основные требования правил организованной перевозки групп детей автобусами. Образовательные организации и родители, которые хотят самостоятельно организовать безопасную перевозку групп детей автобусами, смогут найти там всю необходимую информацию. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250430/gosavtoinspektsiya-2012046686.html

https://ria.ru/20250428/gosavtoinspektsiya-2012040563.html

https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, авто, дети, гибдд мвд рф