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Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии - РИА Новости, 16.05.2025
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19:38 16.05.2025 (обновлено: 19:46 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/gagauziya-2017485357.html
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии - РИА Новости, 16.05.2025
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии
Первый замглавы Гагаузии Илья Узун сообщил, что получает анонимные угрозы с требованием его отставки и ухода из политики на фоне домашнего ареста главы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:38:00+03:00
2025-05-16T19:46:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун сообщил, что получает анонимные угрозы с требованием его отставки и ухода из политики на фоне домашнего ареста главы автономии Евгении Гуцул, он утверждает, что заказчиками выступают власти Молдавии.Гуцул на данный момент не может исполнять свои обязанности, поскольку находится под домашним арестом. Вместо нее автономией временно руководит Узун."Сегодня в течение дня мне неоднократно поступали анонимные звонки через Telegram с откровенными угрозами. Неизвестные требовали, чтобы я немедленно ушёл из политики, отрекся от Илана Шора, перестал выступать за укрепление связей с Россией и подал в отставку. В противном случае, обещали "проблемы" — и мне, и моей семье. Заказчики этого дешёвого концерта хорошо известны каждому в Гагаузии — они сидят в Кишинёве и делают вид, что продвигают какие-то там "ценности", - написал Узун на своей странице в Facebook*.Политик отметил, что его не сломили ни обыски, ни сфабрикованные уголовные дела, он не намерен отказываться от своей должности."Их цель — подавить инакомыслие и расчистить путь к полному подчинению Гагаузии. Я открыто заявляю: эти угрозы — не случайность. Это часть организованной кампании по запугиванию всех, кто осмеливается иметь свою позицию и защищать интересы нашего народа. Нас хотят заставить молчать. Нас хотят устранить", - заявил Узун.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. * Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017351033.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии

Первый замглавы Гагаузии Узун сообщил об угрозах от властей Молдавии

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун сообщил, что получает анонимные угрозы с требованием его отставки и ухода из политики на фоне домашнего ареста главы автономии Евгении Гуцул, он утверждает, что заказчиками выступают власти Молдавии.
Гуцул на данный момент не может исполнять свои обязанности, поскольку находится под домашним арестом. Вместо нее автономией временно руководит Узун.
Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул
16 мая, 13:24
"Сегодня в течение дня мне неоднократно поступали анонимные звонки через Telegram с откровенными угрозами. Неизвестные требовали, чтобы я немедленно ушёл из политики, отрекся от Илана Шора, перестал выступать за укрепление связей с Россией и подал в отставку. В противном случае, обещали "проблемы" — и мне, и моей семье. Заказчики этого дешёвого концерта хорошо известны каждому в Гагаузии — они сидят в Кишинёве и делают вид, что продвигают какие-то там "ценности", - написал Узун на своей странице в Facebook*.
Политик отметил, что его не сломили ни обыски, ни сфабрикованные уголовные дела, он не намерен отказываться от своей должности.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Гагаузия продолжает бороться за свои права, заявила Гуцул
14 мая, 13:40
"Их цель — подавить инакомыслие и расчистить путь к полному подчинению Гагаузии. Я открыто заявляю: эти угрозы — не случайность. Это часть организованной кампании по запугиванию всех, кто осмеливается иметь свою позицию и защищать интересы нашего народа. Нас хотят заставить молчать. Нас хотят устранить", - заявил Узун.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Адвокат рассказал о риске отстранения Гуцул от должности главы Гагаузии
13 мая, 14:07
 
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