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Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России - РИА Новости, 16.05.2025
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21:27 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017502329.html
Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России
Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России - РИА Новости, 16.05.2025
Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России
Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:27:00+03:00
2025-05-16T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц - до 464,9 миллиона евро. Больше последний раз было в декабре 2022 года (476,3 миллиона евро). В результате Франция осталась основным покупателем газа из России. Второе место заняла Венгрия, чей импорт за месяц снизился на 6,1% и составил 248 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая за март нарастила покупки в 1,7 раза - до 141 миллиона евро. Увеличили импорт и Нидерланды - на 16%, до 131 миллиона евро. В то же время закупки Бельгии сократились на 58% и составили 92 миллиона евро, Греции - на 70%, до 67 миллионов евро. Другие страны приобрели газа на 25 миллионов евро. Впервые с 2008 года Италия не сообщила о прямых закупках газа у России.
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россия, франция, венгрия, евростат, в мире
Россия, Франция, Венгрия, Евростат, В мире
Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России

Евростат: Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц - до 464,9 миллиона евро. Больше последний раз было в декабре 2022 года (476,3 миллиона евро).
В результате Франция осталась основным покупателем газа из России. Второе место заняла Венгрия, чей импорт за месяц снизился на 6,1% и составил 248 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая за март нарастила покупки в 1,7 раза - до 141 миллиона евро. Увеличили импорт и Нидерланды - на 16%, до 131 миллиона евро.
В то же время закупки Бельгии сократились на 58% и составили 92 миллиона евро, Греции - на 70%, до 67 миллионов евро. Другие страны приобрели газа на 25 миллионов евро.
Впервые с 2008 года Италия не сообщила о прямых закупках газа у России.
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