https://ria.ru/20250516/frantsija-2017508875.html

Франция покинула третью военную базу в Сенегале

Франция покинула третью военную базу в Сенегале - РИА Новости, 16.05.2025

Франция покинула третью военную базу в Сенегале

Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету, сообщило посольство республики в африканской стране. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:44:00+03:00

2025-05-16T22:44:00+03:00

2025-05-16T22:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету, сообщило посольство республики в африканской стране. "В соответствии с решением смешанной комиссии от 28 февраля 2025 года, с соблюдением процедуры, установленной в Договоре о партнерстве в вопросах военного сотрудничества между Французской Республикой и Республикой Сенегал от 18 апреля 2012 года, французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара", - сообщило посольство в Х. Там напомнили, что базы Марешаль и Сент-Экзюпери уже были возвращены сенегальской стороне 7 марта 2025 года. "Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком", - добавили в диппредставительстве. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.

https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html

https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сенегал, чад