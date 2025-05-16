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Франция покинула третью военную базу в Сенегале - РИА Новости, 16.05.2025
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22:44 16.05.2025 (обновлено: 22:45 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/frantsija-2017508875.html
Франция покинула третью военную базу в Сенегале
Франция покинула третью военную базу в Сенегале - РИА Новости, 16.05.2025
Франция покинула третью военную базу в Сенегале
Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету, сообщило посольство республики в африканской стране. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:44:00+03:00
2025-05-16T22:45:00+03:00
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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету, сообщило посольство республики в африканской стране. "В соответствии с решением смешанной комиссии от 28 февраля 2025 года, с соблюдением процедуры, установленной в Договоре о партнерстве в вопросах военного сотрудничества между Французской Республикой и Республикой Сенегал от 18 апреля 2012 года, французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара", - сообщило посольство в Х. Там напомнили, что базы Марешаль и Сент-Экзюпери уже были возвращены сенегальской стороне 7 марта 2025 года. "Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком", - добавили в диппредставительстве. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.
https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html
https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html
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в мире, франция, сенегал, чад
В мире, Франция, Сенегал, Чад
Франция покинула третью военную базу в Сенегале

Франция покинула третью военную базу в Сенегале и выведет весь контингент к лету

© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету, сообщило посольство республики в африканской стране.
«
"В соответствии с решением смешанной комиссии от 28 февраля 2025 года, с соблюдением процедуры, установленной в Договоре о партнерстве в вопросах военного сотрудничества между Французской Республикой и Республикой Сенегал от 18 апреля 2012 года, французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара", - сообщило посольство в Х.
Французские военные в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям
20 февраля, 16:18
Там напомнили, что базы Марешаль и Сент-Экзюпери уже были возвращены сенегальской стороне 7 марта 2025 года.
«
"Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком", - добавили в диппредставительстве.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией.
МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.
Вид на Дакар, Сенегал - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Франция покинула часть своих военных баз в Африке
7 марта, 16:59
 
В миреФранцияСенегалЧад
 
 
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