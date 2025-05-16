https://ria.ru/20250516/frantsija-2017307201.html

Во Франции фермеры вышли на протесты

Во Франции фермеры вышли на протесты - РИА Новости, 16.05.2025

Во Франции фермеры вышли на протесты

В южном французском регионе Окситания более 200 фермеров вышли на манифестации в поддержку законопроекта, предусматривающего некоторые послабления в области... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:41:00+03:00

2025-05-16T11:41:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. В южном французском регионе Окситания более 200 фермеров вышли на манифестации в поддержку законопроекта, предусматривающего некоторые послабления в области сельского хозяйства, передает агентство France Presse. "В четверг вечером фермеры собрались в нескольких городах Окситании, <…> чтобы поддержать законопроект Дюплома, направленный на "снятие ограничений на осуществление" их профессиональной деятельности и, в частности, содействующий доступу к пестицидам", — говорится в сообщении. Около 200 аграриев, некоторые из которых приехали на тракторах с прицепом, устроили акцию в городе Монтобан. Туда вызвали полицейских, чтобы предотвратить возможные попытки демонстрантов вывалить навоз перед штаб-квартирой партии социалистов. Еще одна манифестация прошла в городе Родез. Там десять фермеров вывалили тюки соломы на кольцевой развязке около аэропорта и вывесили большой баннер, призывающий не блокировать новый законопроект, который они считают жизненно важным. По словам организаторов акций, в разгар весенних сельскохозяйственных работ они не ожидали большого числа участников. Но это только начало, заверили они. Накануне глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил, что с 26 мая аграрии возобновят протесты, поскольку власти не выполняют обещания. Масштабные протесты фермеров проходили во Франции в конце 2023 — начале 2024 года. Протестующие блокировали ключевые автотрассы тракторами, стогами сена и кучами навоза, забрасывали навозом префектуры и здания администраций. Они выступали, в частности, против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.Новая волна протестов поднялась в октябре 2024-го, а затем к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требовали сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые ЕС субсидии, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле Евросоюза и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html

https://ria.ru/20250511/protest-2016375646.html

https://ria.ru/20250509/tbilisi-2016115950.html

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в мире, франция, париж, евросоюз, меркосур