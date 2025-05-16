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Фидан призвал Россию и Украину решить вопрос о войне и мире

Фидан призвал Россию и Украину решить вопрос о войне и мире - РИА Новости, 16.05.2025

Фидан призвал Россию и Украину решить вопрос о войне и мире

Делегации России и Украины на встрече в Стамбуле должны сами выбрать между продолжением конфликта и поиском пути к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:43:00+03:00

2025-05-16T13:43:00+03:00

2025-05-16T13:52:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Делегации России и Украины на встрече в Стамбуле должны сами выбрать между продолжением конфликта и поиском пути к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск."Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", - сказал он во вступительном слове на встрече делегаций Москвы и Киева.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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