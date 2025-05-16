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Глава МИД Турции начал вступительную речь на переговорах в Стамбуле
Глава МИД Турции начал вступительную речь на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Глава МИД Турции начал вступительную речь на переговорах в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил со вступительным словом на первых за три года прямых переговорах между делегациями России и Украины в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:40:00+03:00
2025-05-16T13:40:00+03:00
2025-05-16T14:34:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил со вступительным словом на первых за три года прямых переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, встреча представителей Москвы и Киева — это шанс, который стоит ценить.Сама встреча российской и украинской делегаций проходит в закрытом от прессы режиме.С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
2025-05-16T13:40
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, киев, владимир мединский, москва, хакан фидан, стамбул, владимир путин
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Киев, Владимир Мединский, Москва, Хакан Фидан, Стамбул, Владимир Путин
Глава МИД Турции начал вступительную речь на переговорах в Стамбуле
Фидан начал вступительную речь на переговорах России и Украины в Стамбуле