https://ria.ru/20250516/festival-2017355196.html

На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей

На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей - РИА Новости, 16.05.2025

На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей

На традиционный фестиваль "Сиреневый рай", который состоится 17 мая в дендропарке "Мещерский" в Липецкой области, в этом году ожидают 5 тысяч гостей, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:36:00+03:00

2025-05-16T13:36:00+03:00

2025-05-16T13:36:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. На традиционный фестиваль "Сиреневый рай", который состоится 17 мая в дендропарке "Мещерский" в Липецкой области, в этом году ожидают 5 тысяч гостей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ежегодно в дендропарк "Мещерский" приезжают тысячи туристов, так как в эти дни там одновременно цветет 100 сортов сирени. Дендрарий расположен на месте старинного парка, который более века назад заложил профессор Дмитрий Арцыбашев. Крупнейший специалист по декоративному садоводству и цветоводству привозил посадочный материал со всей планеты. "Дендрологический парк — это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", — заверил Артамонов. Он добавил, что помимо возможности сделать красивые фото, гостей фестиваля ожидают экскурсии, концерты, выступление барабанщиков, театрализованные представления, художественные пленэры, мастер-классы по росписи на одежде, созданию украшений, рисованию, ярмарки.

https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов