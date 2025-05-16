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На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей - РИА Новости, 16.05.2025
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Липецкая область
 
13:36 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/festival-2017355196.html
На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей
На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей - РИА Новости, 16.05.2025
На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей
На традиционный фестиваль "Сиреневый рай", который состоится 17 мая в дендропарке "Мещерский" в Липецкой области, в этом году ожидают 5 тысяч гостей, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:36:00+03:00
2025-05-16T13:36:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. На традиционный фестиваль "Сиреневый рай", который состоится 17 мая в дендропарке "Мещерский" в Липецкой области, в этом году ожидают 5 тысяч гостей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ежегодно в дендропарк "Мещерский" приезжают тысячи туристов, так как в эти дни там одновременно цветет 100 сортов сирени. Дендрарий расположен на месте старинного парка, который более века назад заложил профессор Дмитрий Арцыбашев. Крупнейший специалист по декоративному садоводству и цветоводству привозил посадочный материал со всей планеты. "Дендрологический парк — это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", — заверил Артамонов. Он добавил, что помимо возможности сделать красивые фото, гостей фестиваля ожидают экскурсии, концерты, выступление барабанщиков, театрализованные представления, художественные пленэры, мастер-классы по росписи на одежде, созданию украшений, рисованию, ярмарки.
https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ожидают 5 тысяч гостей

На фестиваль "Сиреневый рай" в Липецкой области ждут 5 тысяч гостей в 2025 году

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. На традиционный фестиваль "Сиреневый рай", который состоится 17 мая в дендропарке "Мещерский" в Липецкой области, в этом году ожидают 5 тысяч гостей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, ежегодно в дендропарк "Мещерский" приезжают тысячи туристов, так как в эти дни там одновременно цветет 100 сортов сирени.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
16 мая, 13:04
Дендрарий расположен на месте старинного парка, который более века назад заложил профессор Дмитрий Арцыбашев. Крупнейший специалист по декоративному садоводству и цветоводству привозил посадочный материал со всей планеты.
"Дендрологический парк — это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", — заверил Артамонов.
Он добавил, что помимо возможности сделать красивые фото, гостей фестиваля ожидают экскурсии, концерты, выступление барабанщиков, театрализованные представления, художественные пленэры, мастер-классы по росписи на одежде, созданию украшений, рисованию, ярмарки.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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