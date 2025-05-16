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Вологодчина будет поставлять продукты деревообработки в Египет и Киргизию - РИА Новости, 19.05.2025
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Вологодская область
 
22:14 16.05.2025 (обновлено: 10:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250516/eksport-2017506202.html
Вологодчина будет поставлять продукты деревообработки в Египет и Киргизию
Вологодчина будет поставлять продукты деревообработки в Египет и Киргизию - РИА Новости, 19.05.2025
Вологодчина будет поставлять продукты деревообработки в Египет и Киргизию
Вологодская область будет экспортировать продукты деревообработки в Египет и Кыргызстан, соответствующие соглашения были подписаны на Международном... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-16T22:14:00+03:00
2025-05-19T10:45:00+03:00
вологодская область
экономика
египет
республика татарстан (татарстан)
георгий филимонов
вологодская область
технологии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вологодская область будет экспортировать продукты деревообработки в Египет и Кыргызстан, соответствующие соглашения были подписаны на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает пресс-служба губернатора. "Заключили девять важных соглашений о сотрудничестве, среди которых два – международные: с Кыргызстаном и Египтом. В частности, "Вологодский лес" договорился о поставке до 10 тысяч кубометров древесно-плитных материалов в Египет и до пяти тысяч кубометров древесно-плитных материалов и топливных березовых брикетов в Кыргызстан. Стоимость соглашений – 300 и 150 миллионов рублей, соответственно", – приводятся в сообщении слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Кроме того, семь соглашений представители области заключили с предприятиями, организациями и госорганами Республики Татарстан. В частности, Вологодчина и госкомитет Республики Татарстан по туризму договорились оказывать друг другу содействие в формировании туристских маршрутов, увеличении взаимного турпотока, обмене опытом, развитии сотрудничества между организациями туриндустрии, общественными объединениями и профессиональными союзами, в модернизации инфраструктуры и гостиничного хозяйства. Партнерские отношения между регионами закрепили и в сфере передовых технологий. В рамках соглашения с "ИТ-парком" Татарстана запланировано взаимное совершенствование мер поддержки стартапов, обмен опытом по развитию и созданию информационных продуктов. По словам Филимонова, это поможет определить возможности и перспективные направления по созданию технопарков высоких технологий на территории Вологодчины. В рамках договоренностей, достигнутых "Вологодскими машинами" с Торгово-финансовой компанией "КАМАЗ", вологодское производство будет получать шасси для автомобилей в сокращенные сроки, а в рамках соглашения с сельхозкооперативом "ЕЛМАЙ" – производить и поставлять в Татарстан автоцистерны для перевозки молока. Кроме того, "Вологодский подшипниковый завод" подписал соглашение о вступлении в Промышленный кластер Республики Татарстан. Это позволит предприятию получать информационную поддержку, консультационные услуги по финансовым и нефинансовым мерам поддержки по сопровождению инвестиционных проектов, бесплатный технологический аудит по роботизации и автоматизации производства и возможность продвижения продукции за пределы Татарстана и Российской Федерации. Еще одно соглашение заключено между вологодским "Заводом НАРТИС" и компанией "Давн". Предприятие Вологодской области будет поставлять в Татарстан пластиковый гранулят для производства корпусов приборов учета электроэнергии. О развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества также договорились центр "Мой бизнес" Вологодской области и "Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан". Речь идет о взаимодействии в продвижении мероприятий и проектов, расширении деловых контактов, а также содействии в формировании экспертного сообщества в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
египет
республика татарстан (татарстан)
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экономика, египет, республика татарстан (татарстан), георгий филимонов, вологодская область, технологии
Вологодская область, Экономика, Египет, Республика Татарстан (Татарстан), Георгий Филимонов, Вологодская область, Технологии
Вологодчина будет поставлять продукты деревообработки в Египет и Киргизию

Вологодская область поставит продукты деревообработки в Египет и Киргизию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа автоматизированной линии лесопильного производства
На автоматизированной линии лесопильного производства - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На автоматизированной линии лесопильного производства. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вологодская область будет экспортировать продукты деревообработки в Египет и Кыргызстан, соответствующие соглашения были подписаны на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает пресс-служба губернатора.
«
"Заключили девять важных соглашений о сотрудничестве, среди которых два – международные: с Кыргызстаном и Египтом. В частности, "Вологодский лес" договорился о поставке до 10 тысяч кубометров древесно-плитных материалов в Египет и до пяти тысяч кубометров древесно-плитных материалов и топливных березовых брикетов в Кыргызстан. Стоимость соглашений – 300 и 150 миллионов рублей, соответственно", – приводятся в сообщении слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Кроме того, семь соглашений представители области заключили с предприятиями, организациями и госорганами Республики Татарстан.
В частности, Вологодчина и госкомитет Республики Татарстан по туризму договорились оказывать друг другу содействие в формировании туристских маршрутов, увеличении взаимного турпотока, обмене опытом, развитии сотрудничества между организациями туриндустрии, общественными объединениями и профессиональными союзами, в модернизации инфраструктуры и гостиничного хозяйства.
Партнерские отношения между регионами закрепили и в сфере передовых технологий. В рамках соглашения с "ИТ-парком" Татарстана запланировано взаимное совершенствование мер поддержки стартапов, обмен опытом по развитию и созданию информационных продуктов. По словам Филимонова, это поможет определить возможности и перспективные направления по созданию технопарков высоких технологий на территории Вологодчины.
В рамках договоренностей, достигнутых "Вологодскими машинами" с Торгово-финансовой компанией "КАМАЗ", вологодское производство будет получать шасси для автомобилей в сокращенные сроки, а в рамках соглашения с сельхозкооперативом "ЕЛМАЙ" – производить и поставлять в Татарстан автоцистерны для перевозки молока.
Кроме того, "Вологодский подшипниковый завод" подписал соглашение о вступлении в Промышленный кластер Республики Татарстан. Это позволит предприятию получать информационную поддержку, консультационные услуги по финансовым и нефинансовым мерам поддержки по сопровождению инвестиционных проектов, бесплатный технологический аудит по роботизации и автоматизации производства и возможность продвижения продукции за пределы Татарстана и Российской Федерации.
Еще одно соглашение заключено между вологодским "Заводом НАРТИС" и компанией "Давн". Предприятие Вологодской области будет поставлять в Татарстан пластиковый гранулят для производства корпусов приборов учета электроэнергии.
О развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества также договорились центр "Мой бизнес" Вологодской области и "Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан". Речь идет о взаимодействии в продвижении мероприятий и проектов, расширении деловых контактов, а также содействии в формировании экспертного сообщества в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
Вологодская областьЭкономикаЕгипетРеспублика Татарстан (Татарстан)Георгий ФилимоновВологодская областьТехнологии
 
 
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