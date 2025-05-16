https://ria.ru/20250516/efimov-2017311980.html

Ефимов: более 150 предпринимателям отменили обеспечительные платежи

Ефимов: более 150 предпринимателям отменили обеспечительные платежи - РИА Новости, 16.05.2025

Ефимов: более 150 предпринимателям отменили обеспечительные платежи

За три года в Москве освободили более 150 предпринимателей от оплаты обеспечительных платежей при продлении договоров аренды нежилых помещений, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:12:00+03:00

2025-05-16T13:12:00+03:00

2025-05-16T13:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За три года в Москве освободили более 150 предпринимателей от оплаты обеспечительных платежей при продлении договоров аренды нежилых помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договоров аренды на новый срок. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, значительную часть которых составляют представители малого бизнеса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что такой поддержкой от города за три года воспользовались 154 арендатора городской недвижимости. Благодаря этому удалось сэкономить более 223,9 миллиона рублей.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что предприниматели, которые воспользовались льготной арендой за три года, арендуют в Москве помещения площадью 54,4 тысячи квадратных метров. С начала текущего года от обеспечительного платежа освободили арендаторов 10 объектов недвижимости. Они сэкономили 12,3 миллиона рублей.Обеспечительный платеж представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора, она вносится после его перезаключения. Воспользоваться освобождением от него могут арендаторы городской недвижимости, исполняющие обязательства и не имеющие задолженности при использовании помещений в течение года до подачи запроса.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)