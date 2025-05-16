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Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
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17:04 16.05.2025 (обновлено: 18:01 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/dnr-2017437775.html
Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников
Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников
Система "Купол Донбасса" и средства ПВО ночью успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:04:00+03:00
2025-05-16T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Система "Купол Донбасса" и средства ПВО ночью успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Минувшей ночью система "Купол Донбасса" и средства ПВО успешно отразили массированную атаку ВСУ на мирные города ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве добавили, что среди перехваченных и уничтоженных дронов были 19 новейших образцов беспилотников противника. Благодаря слаженной работе системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны не достигли своих целей, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, большая часть из подавленных БПЛА была начинена взрывчаткой. Специалисты УФСБ России по ДНР проводят работы по обезвреживанию дронов.
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в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников

УФСБ: система "Купол Донбасса" и средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Система "Купол Донбасса" и средства ПВО ночью успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
«
"Минувшей ночью система "Купол Донбасса" и средства ПВО успешно отразили массированную атаку ВСУ на мирные города ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что среди перехваченных и уничтоженных дронов были 19 новейших образцов беспилотников противника. Благодаря слаженной работе системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны не достигли своих целей, уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, большая часть из подавленных БПЛА была начинена взрывчаткой. Специалисты УФСБ России по ДНР проводят работы по обезвреживанию дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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