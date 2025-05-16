https://ria.ru/20250516/dnr-2017437775.html

Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников

Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025

Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников

Система "Купол Донбасса" и средства ПВО ночью успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:04:00+03:00

2025-05-16T17:04:00+03:00

2025-05-16T18:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Система "Купол Донбасса" и средства ПВО ночью успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Минувшей ночью система "Купол Донбасса" и средства ПВО успешно отразили массированную атаку ВСУ на мирные города ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве добавили, что среди перехваченных и уничтоженных дронов были 19 новейших образцов беспилотников противника. Благодаря слаженной работе системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны не достигли своих целей, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, большая часть из подавленных БПЛА была начинена взрывчаткой. Специалисты УФСБ России по ДНР проводят работы по обезвреживанию дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины