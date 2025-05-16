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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
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12:50 16.05.2025 (обновлено: 13:12 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/dnepr-2017328223.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

ВСУ за неделю потеряли до 380 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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