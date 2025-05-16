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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:50:00+03:00
2025-05-16T12:50:00+03:00
2025-05-16T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 380 военных в зоне ответственности "Днепра"