https://ria.ru/20250516/dnepr-2017328223.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:50:00+03:00

2025-05-16T12:50:00+03:00

2025-05-16T13:12:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250516/udary-2017323889.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины