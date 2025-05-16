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AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
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18:32 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017466727.html
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул
Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в делегации. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:32:00+03:00
2025-05-16T18:32:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в делегации. "Украинская делегация покинет Стамбул сегодня", - цитирует агентство слова своего источника. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в пятницу в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017434904.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул

AFP: делегация Украины покинет Стамбул 16 мая

© Фото : МИД ТурцииУкраинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в делегации.
"Украинская делегация покинет Стамбул сегодня", - цитирует агентство слова своего источника.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
16 мая, 16:56
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в пятницу в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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