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AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул
Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в делегации. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:32:00+03:00
2025-05-16T18:32:00+03:00
2025-05-16T18:32:00+03:00
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михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в делегации. "Украинская делегация покинет Стамбул сегодня", - цитирует агентство слова своего источника. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в пятницу в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
AFP раскрыло, когда украинская делегация покинет Стамбул
AFP: делегация Украины покинет Стамбул 16 мая