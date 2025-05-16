https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017342498.html

Делегация России имеет все установки по переговорной позиции в Стамбуле

Делегация России имеет все установки по переговорной позиции в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Делегация России имеет все установки по переговорной позиции в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация имеет все необходимые установки по переговорной позиции в Стамбуле. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:13:00+03:00

2025-05-16T13:13:00+03:00

2025-05-16T13:13:00+03:00

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

владимир путин

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация имеет все необходимые установки по переговорной позиции в Стамбуле. "Есть все необходимые установки (у делегации РФ в Стамбуле - ред.) по переговорной позиции - уже имеются у делегации, которые были выработаны на том совещании, о котором мы с вами говорили", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Теперь ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

https://ria.ru/20250516/peskov-2017335513.html

https://ria.ru/20250515/medinskij-2017099646.html

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