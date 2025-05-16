https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017316427.html

СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского

СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского

Украинская делегация обсудит возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с РФ в Стамбуле, передает... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:25:00+03:00

2025-05-16T12:25:00+03:00

2025-05-16T12:25:00+03:00

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украина

стамбул

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация обсудит возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с РФ в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник. "Украинская делегация обсудит возможную встречу между Зеленским и Путиным в ходе переговоров с российской командой в Стамбуле", - говорится в сообщении агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017308137.html

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