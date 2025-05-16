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СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017316427.html
СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского
СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского
Украинская делегация обсудит возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с РФ в Стамбуле, передает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:25:00+03:00
2025-05-16T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация обсудит возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с РФ в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник. "Украинская делегация обсудит возможную встречу между Зеленским и Путиным в ходе переговоров с российской командой в Стамбуле", - говорится в сообщении агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017308137.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017310859.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского

Reuters: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУкраинская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле
Украинская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Украинская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская делегация обсудит возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с РФ в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник.
"Украинская делегация обсудит возможную встречу между Зеленским и Путиным в ходе переговоров с российской командой в Стамбуле", - говорится в сообщении агентства.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии
16 мая, 11:44
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры Турции, США и Украины завершились
16 мая, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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