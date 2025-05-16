Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/chelovek-2017271788.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:36:00+03:00
2025-05-16T09:36:00+03:00
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у них осколочные ранения, баротравмы и контузии. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
шебекино
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали двое мужчин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у них осколочные ранения, баротравмы и контузии. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
17 января, 11:19
 
ШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала