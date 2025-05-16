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В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:36:00+03:00
2025-05-16T09:36:00+03:00
2025-05-16T09:36:00+03:00
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у них осколочные ранения, баротравмы и контузии. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали двое мужчин