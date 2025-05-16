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В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:36:00+03:00

2025-05-16T09:36:00+03:00

2025-05-16T09:36:00+03:00

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, пострадавших госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у них осколочные ранения, баротравмы и контузии. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия