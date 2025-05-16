В Челябинске арестовали экс-начальника отдела ГИБДД
В Челябинске арестовали экс-начальника отдела ГИБДД за взятки
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 15 июля бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску, обвиняемого в получении взяток, в том числе двумя автомобилями и стройматериалами от руководителя коммерческой организации, сообщило СУСК РФ по региону.
Как сообщало ранее следственное управление, с 1 января 2020 года по 24 мая 2024 года бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску давал незаконные указания своим подчиненным о непривлечении к административной ответственности руководства коммерческой организации и ее сотрудников при перевозке грузов в Челябинске. С 1 января 2018 года по 24 мая 2024 года полицейский получил через посредника, а также руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере, в том числе в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, а также стройматериалов и бытовой техники на объекты недвижимости, отмечало СУСК.
"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), отмечало СУСК.
Ранее в пресс-службе регионального УФСБ уточняли, что задержанный является начальником федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД России по Челябинской области". Вместе с ним задержан учредитель ООО "Капиталстрой". По одному из выявленных эпизодов сумма взятки должностного лица превысила 1 миллион рублей. В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
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