https://ria.ru/20250516/cheljabinsk-2017369582.html

В Челябинске арестовали экс-начальника отдела ГИБДД

В Челябинске арестовали экс-начальника отдела ГИБДД - РИА Новости, 16.05.2025

В Челябинске арестовали экс-начальника отдела ГИБДД

Суд арестовал до 15 июля бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску, обвиняемого в получении взяток, в том числе двумя автомобилями и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:14:00+03:00

2025-05-16T14:14:00+03:00

2025-05-16T14:14:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 15 июля бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску, обвиняемого в получении взяток, в том числе двумя автомобилями и стройматериалами от руководителя коммерческой организации, сообщило СУСК РФ по региону. Как сообщало ранее следственное управление, с 1 января 2020 года по 24 мая 2024 года бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску давал незаконные указания своим подчиненным о непривлечении к административной ответственности руководства коммерческой организации и ее сотрудников при перевозке грузов в Челябинске. С 1 января 2018 года по 24 мая 2024 года полицейский получил через посредника, а также руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере, в том числе в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, а также стройматериалов и бытовой техники на объекты недвижимости, отмечало СУСК. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2025 года", - говорится в сообщении. В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), отмечало СУСК. Ранее в пресс-службе регионального УФСБ уточняли, что задержанный является начальником федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД России по Челябинской области". Вместе с ним задержан учредитель ООО "Капиталстрой". По одному из выявленных эпизодов сумма взятки должностного лица превысила 1 миллион рублей. В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017203297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, челябинск, гибдд мвд рф, volvo ab, toyota corolla