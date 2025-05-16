Рейтинг@Mail.ru
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 16.05.2025 (обновлено: 12:23 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа - РИА Новости, 16.05.2025
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа
Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:11:00+03:00
2025-05-16T12:23:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
марко рубио
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017061489_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_22f742d94e6f7cb7e7728a71d04fe4ee.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт, пишет Bloomberg."Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — говорится в материале.Обозреватель предположил, что в ходе такой встречи американский президент может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.Кроме того, как считает автор публикации, возможное прекращение поддержки Украины со стороны США уже стало вопросом времени.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017061489_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_6ad4ad2fe42cf9574a7de1c1e28e3ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Марко Рубио, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа

Bloomberg: Украина почувствовала тревогу после слов Трампа о встрече с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт, пишет Bloomberg.
«
"Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина
16 мая, 10:36
Обозреватель предположил, что в ходе такой встречи американский президент может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.
Кроме того, как считает автор публикации, возможное прекращение поддержки Украины со стороны США уже стало вопросом времени.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
16 мая, 09:24
В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Германии раскрыли гнусный план Украины на переговорах в Стамбуле
16 мая, 01:42
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссияМарко РубиоПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала