"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа
Bloomberg: Украина почувствовала тревогу после слов Трампа о встрече с Путиным
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт, пишет Bloomberg.
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"Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — говорится в материале.
Обозреватель предположил, что в ходе такой встречи американский президент может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.