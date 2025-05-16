https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html

"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа

"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа - РИА Новости, 16.05.2025

"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа

Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:11:00+03:00

2025-05-16T12:11:00+03:00

2025-05-16T12:23:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

россия

марко рубио

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017061489_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_22f742d94e6f7cb7e7728a71d04fe4ee.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может закончить конфликт, пишет Bloomberg."Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — говорится в материале.Обозреватель предположил, что в ходе такой встречи американский президент может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.Кроме того, как считает автор публикации, возможное прекращение поддержки Украины со стороны США уже стало вопросом времени.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025