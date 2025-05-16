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Благоустройство 111 "народных троп" закончили в Московской области
Благоустройство 111 "народных троп" закончили в Московской области - РИА Новости, 16.05.2025
Благоустройство 111 "народных троп" закончили в Московской области
Благоустройство 111 "народных троп" завершили в Подмосковье в рамках программы "Пешком" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:31:00+03:00
2025-05-16T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Благоустройство 111 "народных троп" завершили в Подмосковье в рамках программы "Пешком" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве отметили, что ежегодно на территории региона проводятся работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, которые жители самостоятельно прокладывают в тех местах, где они им наиболее необходимы. Так, основные этапы работы включают: разработку грунта или снятие деформированного покрытия при ремонте дорожки; установку бордюрного камня; устройство основания из песка и щебня; укладку асфальтового покрытия; планировку территории; подсыпку плодородного грунта и посев газона. На сегодняшний день наибольшее количество троп благоустроили в городских округах Воскресенск, Сергиево-Посадском и Богородском. В этом году в Подмосковье планируют обустроить 557 пешеходных коммуникаций в 52 муниципальных образованиях.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск
Благоустройство 111 "народных троп" закончили в Московской области
В Московской области за 2025 год благоустроили 111 "народных троп"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Благоустройство 111 "народных троп" завершили в Подмосковье в рамках программы "Пешком" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что ежегодно на территории региона проводятся работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, которые жители самостоятельно прокладывают в тех местах, где они им наиболее необходимы.
Так, основные этапы работы включают: разработку грунта или снятие деформированного покрытия при ремонте дорожки; установку бордюрного камня; устройство основания из песка и щебня; укладку асфальтового покрытия; планировку территории; подсыпку плодородного грунта и посев газона.
На сегодняшний день наибольшее количество троп благоустроили в городских округах Воскресенск, Сергиево-Посадском и Богородском.
В этом году в Подмосковье планируют обустроить 557 пешеходных коммуникаций в 52 муниципальных образованиях.