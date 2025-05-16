https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 16.05.2025
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:04:00+03:00
2025-05-16T13:04:00+03:00
2025-05-16T13:04:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в регионе ведется активная работа для обеспечения агропромышленного комплекса области новыми квалифицированными кадрами. В регионе уже действуют 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше. По словам Артамонова, образовательный процесс в профильных классах предполагает углубленное изучение точных наук, а также знакомство с сельскохозяйственными инновациями на предприятиях региона. Учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, с этого года начнут получать надбавку к зарплате в размере 30 тысяч рублей в месяц. "Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
Артамонов: 11 агротехнологических классов откроют в Липецкой области в 2025 году
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в регионе ведется активная работа для обеспечения агропромышленного комплекса области новыми квалифицированными кадрами. В регионе уже действуют 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше.
По словам Артамонова, образовательный процесс в профильных классах предполагает углубленное изучение точных наук, а также знакомство с сельскохозяйственными инновациями на предприятиях региона.
Учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, с этого года начнут получать надбавку к зарплате в размере 30 тысяч рублей в месяц.
"Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей", – считает Артамонов
.