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Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 16.05.2025
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Липецкая область
 
13:04 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 16.05.2025
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:04:00+03:00
2025-05-16T13:04:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в регионе ведется активная работа для обеспечения агропромышленного комплекса области новыми квалифицированными кадрами. В регионе уже действуют 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше. По словам Артамонова, образовательный процесс в профильных классах предполагает углубленное изучение точных наук, а также знакомство с сельскохозяйственными инновациями на предприятиях региона. Учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, с этого года начнут получать надбавку к зарплате в размере 30 тысяч рублей в месяц. "Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей", – считает Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году

Артамонов: 11 агротехнологических классов откроют в Липецкой области в 2025 году

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в регионе ведется активная работа для обеспечения агропромышленного комплекса области новыми квалифицированными кадрами. В регионе уже действуют 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 14:34
По словам Артамонова, образовательный процесс в профильных классах предполагает углубленное изучение точных наук, а также знакомство с сельскохозяйственными инновациями на предприятиях региона.
Учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, с этого года начнут получать надбавку к зарплате в размере 30 тысяч рублей в месяц.
"Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей", – считает Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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