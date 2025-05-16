https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html

Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году

Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 16.05.2025

Новые аграрные классы появятся в Липецкой области в этом году

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:04:00+03:00

2025-05-16T13:04:00+03:00

2025-05-16T13:04:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году откроется 11 агротехнологических классов, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в регионе ведется активная работа для обеспечения агропромышленного комплекса области новыми квалифицированными кадрами. В регионе уже действуют 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше. По словам Артамонова, образовательный процесс в профильных классах предполагает углубленное изучение точных наук, а также знакомство с сельскохозяйственными инновациями на предприятиях региона. Учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, с этого года начнут получать надбавку к зарплате в размере 30 тысяч рублей в месяц. "Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов