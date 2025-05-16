https://ria.ru/20250516/anokhin-2017440019.html

Анохин: молодым специалистам Смоленщины компенсируют первый ипотечный взнос

Анохин: молодым специалистам Смоленщины компенсируют первый ипотечный взнос - РИА Новости, 16.05.2025

Анохин: молодым специалистам Смоленщины компенсируют первый ипотечный взнос

Молодые работники областных и муниципальных учреждений соцсферы Смоленской области смогут получить до 1 миллиона рублей для погашения первого взноса по ипотеке, РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:10:00+03:00

2025-05-16T17:10:00+03:00

2025-05-16T17:10:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Молодые работники областных и муниципальных учреждений соцсферы Смоленской области смогут получить до 1 миллиона рублей для погашения первого взноса по ипотеке, сообщил губернатор Василий Анохин. Выплата доступна учителям, преподавателям, врачам, фельдшерам, медсестрам, акушерам, тренерам, спортивным инструкторам и концертмейстерам, которые начали карьеру в 2023 году и позднее. При этом они должны планировать проработать в организации как минимум 6 лет. "Постоянно общаюсь с молодежью, интересуюсь, какие меры поддержки для них наиболее важны. Чаще всего молодые люди говорят о необходимости приобретения собственного жилья. Это дает им уверенность в будущем, позволяет строить планы и создавать семьи. Правительство области поддерживает в этом молодых работников. Одна из наиболее востребованных мер – компенсация первоначального взноса по ипотеке для покупки жилья или строительства дома", – написал Анохин в своем телеграм-канале. При этом, отмечает глава региона, размер выплаты не может превышать 20% от общей стоимости квартиры или дома, которая не должна быть больше 5 миллионов рублей. Для учителей математики и физики, химии и биологии планку повысили до 40% – они cмогут получить до 2 миллионов рублей. "Это лишь одна из мер поддержки молодых работников. Мы делаем все необходимое для создания привлекательных условий для жизни в нашем регионе, чтобы молодые профессионалы могли реализовать себя на родной земле и помогали развивать Смоленскую область", – заявил Анохин.

https://ria.ru/20250515/anokhin-2017165414.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин