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В Ярославской области женщина убила мужа ножом - РИА Новости, 15.05.2025
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09:54 15.05.2025 (обновлено: 11:09 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zhenschina-2017038929.html
В Ярославской области женщина убила мужа ножом
В Ярославской области женщина убила мужа ножом - РИА Новости, 15.05.2025
В Ярославской области женщина убила мужа ножом
Жительница Мышкинского района Ярославской области 36 раз ударила мужа ножом в порыве ссоры, он скончался на месте, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:54:00+03:00
2025-05-15T11:09:00+03:00
происшествия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Жительница Мышкинского района Ярославской области 36 раз ударила мужа ножом в порыве ссоры, он скончался на месте, сообщил РИА Новости информированный источник. "Инцидент произошел в Мышкинском районе. Местная жительница 35 лет и ее супруг поссорились, из-за чего она схватила нож и ударила его 36 раз. Мужчина скончался на месте", - рассказал собеседник агентства. По словам собеседника, супруги ссорились частно, хотя поженились всего пару лет назад. "Сегодня задержанной будет избрана мера пресечения", - уточнил источник.В СУСК России по Ярославской области подтвердили факт случившегося, уточнив, что инцидент произошел в деревне Старово Мышкинского района. Задержанной 36 лет, ее супругу было 30 лет. Конфликт, по данным СУСК, произошел "на фоне возникших неприязненных отношений"."Угличским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщине, задержанной по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой будет избрана мера пресечения", - информирует СУСК.
https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html
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происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Ярославской области женщина убила мужа ножом

Жительница Ярославской области 36 раз ударила мужа ножом в порыве ссоры

© Фото : СУ СК России по Ярославской области/TelegramАвтомобиль СК РФ на месте убийства мужчины в Мышкинском районе Ярославской области
Автомобиль СК РФ на месте убийства мужчины в Мышкинском районе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : СУ СК России по Ярославской области/Telegram
Автомобиль СК РФ на месте убийства мужчины в Мышкинском районе Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Жительница Мышкинского района Ярославской области 36 раз ударила мужа ножом в порыве ссоры, он скончался на месте, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Инцидент произошел в Мышкинском районе. Местная жительница 35 лет и ее супруг поссорились, из-за чего она схватила нож и ударила его 36 раз. Мужчина скончался на месте", - рассказал собеседник агентства.
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По словам собеседника, супруги ссорились частно, хотя поженились всего пару лет назад.
"Сегодня задержанной будет избрана мера пресечения", - уточнил источник.

В СУСК России по Ярославской области подтвердили факт случившегося, уточнив, что инцидент произошел в деревне Старово Мышкинского района. Задержанной 36 лет, ее супругу было 30 лет. Конфликт, по данным СУСК, произошел "на фоне возникших неприязненных отношений".
"Угличским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщине, задержанной по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой будет избрана мера пресечения", - информирует СУСК.
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