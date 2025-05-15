Путь прямых переговоров выбран правильно, заявил Зеленский
Зеленский согласился, что путь прямых переговоров выбран правильно
© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что предложенный президентом России Владимиром Путиным путь прямых переговоров выбран правильно.
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"Путь, когда русские говорят: "Давайте уже о прямых переговорах", я считаю правильным. Поэтому направление в целом выбрано правильно. Что будет с этим направлением, я не знаю", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.