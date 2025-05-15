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Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
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17:30 15.05.2025 (обновлено: 18:10 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017170630.html
Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров
Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:30:00+03:00
2025-05-15T18:10:00+03:00
россия
в мире
украина
республика крым
владимир зеленский
оон
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими."Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?... Да. Мы готовы (обсуждать). Мы хотим. Нам нужно это. Но при всех обсуждениях, я подчеркиваю, юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, оон, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, В мире, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров

До начала переговоров Зеленский отказался признавать российскими новые регионы

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim KorkutataВладимир Зеленский в Анкаре
Владимир Зеленский в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata
Владимир Зеленский в Анкаре
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими.
"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?... Да. Мы готовы (обсуждать). Мы хотим. Нам нужно это. Но при всех обсуждениях, я подчеркиваю, юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной
Вчера, 18:09
 
РоссияВ миреУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийООНВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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