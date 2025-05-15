https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017170630.html

Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров

Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:30:00+03:00

2025-05-15T17:30:00+03:00

2025-05-15T18:10:00+03:00

россия

в мире

украина

республика крым

владимир зеленский

оон

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017168491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_009568af028f6d2c2c9f0fe91b7ae547.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими."Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?... Да. Мы готовы (обсуждать). Мы хотим. Нам нужно это. Но при всех обсуждениях, я подчеркиваю, юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/delegatsija-2017183746.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, оон, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025