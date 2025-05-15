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Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США - РИА Новости, 15.05.2025
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15:50 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США - РИА Новости, 15.05.2025
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США
Владимир Зеленский хотел устроить президенту России Владимиру Путину ловушку приглашением в Стамбул, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:50:00+03:00
2025-05-15T15:50:00+03:00
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел устроить президенту России Владимиру Путину ловушку приглашением в Стамбул, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х."Тот факт, что Зеленский и европейцы все еще думают, что могут заманить Путина в подобные ловушки, вызывает неловкость", — написал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN исключил присутствие российского лидера на переговорах с Украиной в Турции.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115835.html
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в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США

Журналист Фази: Зеленский безуспешно пытался заманить Путина в ловушку

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел устроить президенту России Владимиру Путину ловушку приглашением в Стамбул, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.
"Тот факт, что Зеленский и европейцы все еще думают, что могут заманить Путина в подобные ловушки, вызывает неловкость", — написал он.
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Вчера, 14:57
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN исключил присутствие российского лидера на переговорах с Украиной в Турции.
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
 
В миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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