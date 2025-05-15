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В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
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14:56 15.05.2025 (обновлено: 14:57 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html
В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией
В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией
План Зеленского на переговорах с Россией в Стамбуле заключается в их срыве любыми путями, пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:56:00+03:00
2025-05-15T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. План Зеленского на переговорах с Россией в Стамбуле заключается в их срыве любыми путями, пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Все как я и говорил ранее, — Зеленский всячески пытается срывать переговоры. То только он будет говорить с Путиным. То "указ не отменю". То "буду ждать Путина" и решу, встречаться или не встречаться. То решу после встречи с Эрдоганом. То решу, будет моя делегация встречаться или не встречаться. То теперь ему делегация не такая — "бутафорская". Пока Трамп не поймет, что именно Зеленский срывает переговоры, — никакого мира не будет", — написал он.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
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в мире, киев, россия, стамбул, дональд трамп, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Киев, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией

Дубинский: Зеленский любыми путями будет пытаться сорвать переговоры в Стамбуле

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim KorkutataВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. План Зеленского на переговорах с Россией в Стамбуле заключается в их срыве любыми путями, пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Все как я и говорил ранее, — Зеленский всячески пытается срывать переговоры. То только он будет говорить с Путиным. То "указ не отменю". То "буду ждать Путина" и решу, встречаться или не встречаться. То решу после встречи с Эрдоганом. То решу, будет моя делегация встречаться или не встречаться. То теперь ему делегация не такая — "бутафорская". Пока Трамп не поймет, что именно Зеленский срывает переговоры, — никакого мира не будет", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
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В миреКиевРоссияСтамбулДональд ТрампАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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