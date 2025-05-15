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СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не встретил Владимира Зеленского лично во время его прибытия в Анкару, обратил внимание Telegram-канал RT News. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:08:00+03:00
2025-05-15T13:08:00+03:00
2025-05-15T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не встретил Владимира Зеленского лично во время его прибытия в Анкару, обратил внимание Telegram-канал RT News."Зеленский прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом. Кстати, турецкий лидер не был в аэропорту, чтобы лично встретить его", — говорится в публикации.Самолет с Зеленским приземлился около 12:20 по московскому времени. Политика встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила администрация турецкого лидера.Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV накануне сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, андрей сибига, украина, в мире
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Украина, В мире
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
RT: Эрдоган не встретил Зеленского лично во время его прибытия в Турцию