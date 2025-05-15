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"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 15.05.2025
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11:35 15.05.2025 (обновлено: 15:15 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 15.05.2025
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть Владимира Зеленского на грядущем саммите Североатлантического альянса в Гааге, написал французский... РИА Новости, 15.05.2025
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в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть Владимира Зеленского на грядущем саммите Североатлантического альянса в Гааге, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Сегодня утром Макрон и его дружки из поезда в панике! Трамп дал понять, что не хочет участия Зеленского на следующем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня!&quot; — написал Филиппо.Лидер французской партии "Патриоты" назвал такое решение мудрым и помогающим достижению мира.В четверг издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что руководство Украины впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций.Агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html
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в мире, франция, гаага, сша, владимир зеленский, дональд трамп, флориан филиппо, патриот, нато, день победы
В мире, Франция, Гаага, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО, День Победы
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

Филиппо: Трамп дал понять, что не хочет видеть Зеленского на саммите НАТО

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть Владимира Зеленского на грядущем саммите Североатлантического альянса в Гааге, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Сегодня утром Макрон и его дружки из поезда в панике! Трамп дал понять, что не хочет участия Зеленского на следующем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня!" — написал Филиппо.

Сотрудники полиции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Лидер французской партии "Патриоты" назвал такое решение мудрым и помогающим достижению мира.
В четверг издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что руководство Украины впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций.
Агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.
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В миреФранцияГаагаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампФлориан ФилиппоПатриотНАТОДень Победы
 
 
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