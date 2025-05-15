https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html

"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 15.05.2025

"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть Владимира Зеленского на грядущем саммите Североатлантического альянса в Гааге, написал французский... РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть Владимира Зеленского на грядущем саммите Североатлантического альянса в Гааге, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Сегодня утром Макрон и его дружки из поезда в панике! Трамп дал понять, что не хочет участия Зеленского на следующем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня!" — написал Филиппо.Лидер французской партии "Патриоты" назвал такое решение мудрым и помогающим достижению мира.В четверг издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что руководство Украины впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций.Агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html

https://ria.ru/20250515/putin-2017053605.html

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