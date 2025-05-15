СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Бэндоу: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине в ожидании помощи США
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, "ломает комедию" на переговорах по украинскому конфликту в ожидании, что президент США Дональд Трамп усилит помощь Украине, такое мнение выразил американский политический писатель Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Автор публикации анализирует изменение подхода Зеленского к переговорам по украинскому конфликту. В определенный момент у Киева "резко закончилось желание вести переговоры", однако отношение украинских властей к дипломатии "смягчилось" после того, как Трамп пришел к власти и начал "нападать" на Украину, пишет Бэндоу.
"Даже сейчас... Зеленский, вероятно, просто ломает комедию в ожидании, что президент США направит свой гнев на Москву и усилит помощь Украине", - говорится в статье.
Автор также пишет о переговорах Киева и России по украинскому конфликту, рассуждая о приемлемости условий для обеих сторон. По его словам, именно президент России Владимир Путин и россияне, "не Трамп", должны решать, какие условия окончания конфликта приемлемы для них.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
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