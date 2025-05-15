Рейтинг@Mail.ru
Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 15.05.2025 (обновлено: 17:56 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017171023.html
Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова
Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова - РИА Новости, 15.05.2025
Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова
Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:31:00+03:00
2025-05-15T17:56:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
украина
мария захарова
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Москву направить в Стамбул делегацию, "соответствующую серьезности текущей ситуации"."Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.При этом Захарова иронично отметила, что на Западе, судя по "серьезности текущей истерики, ожидали в составе российской делегации психиатров"."Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями еще и звание трусливых истеричек", - добавила она.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова

Захарова: украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Москву направить в Стамбул делегацию, "соответствующую серьезности текущей ситуации".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
«
"Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
При этом Захарова иронично отметила, что на Западе, судя по "серьезности текущей истерики, ожидали в составе российской делегации психиатров".
"Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями еще и звание трусливых истеричек", - добавила она.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала