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Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова

Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова - РИА Новости, 15.05.2025

Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова

Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:31:00+03:00

2025-05-15T17:31:00+03:00

2025-05-15T17:56:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Москву направить в Стамбул делегацию, "соответствующую серьезности текущей ситуации"."Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.При этом Захарова иронично отметила, что на Западе, судя по "серьезности текущей истерики, ожидали в составе российской делегации психиатров"."Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями еще и звание трусливых истеричек", - добавила она.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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