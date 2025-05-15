Украинская сторона боится переговоров с делегацией России, считает Захарова
Захарова: украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона просто боится разговаривать с российской делегацией в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Москву направить в Стамбул делегацию, "соответствующую серьезности текущей ситуации".
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"Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
При этом Захарова иронично отметила, что на Западе, судя по "серьезности текущей истерики, ожидали в составе российской делегации психиатров".
"Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями еще и звание трусливых истеричек", - добавила она.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.