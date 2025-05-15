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Делегация России в Стамбуле готова к работе, заявила Захарова
Делегация России в Стамбуле готова к работе, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2025
Делегация России в Стамбуле готова к работе, заявила Захарова
Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:20:00+03:00
2025-05-15T17:20:00+03:00
2025-05-15T17:48:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались российских делегатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская делегация в составе профессионалов высшей категории, представляющих и дипломатию, и оборонное ведомство, и международники-правовики входят в ее состав, вылетела, прибыла на место и готова к работе. Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут невероятные по истеричности заявления, и складывается такое ощущение, что они просто испугались", - сказала она журналистам на полях мероприятия в Госдуме.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, россия, стамбул, мария захарова, нато, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Делегация России в Стамбуле готова к работе, заявила Захарова
Захарова: делегация России в Стамбуле готова к работе