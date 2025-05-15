https://ria.ru/20250515/zakharova-2017093726.html
Захарова высказалась об изменениях в российской позиции по Украине
Захарова высказалась об изменениях в российской позиции по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова высказалась об изменениях в российской позиции по Украине
Российская позиция на переговорах по Украине претерпела изменения в сравнении с весной 2022 года и летом 2024, эти изменения отражены в изменениях на земле,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:33:00+03:00
2025-05-15T13:33:00+03:00
2025-05-15T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
мария захарова
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Российская позиция на переговорах по Украине претерпела изменения в сравнении с весной 2022 года и летом 2024, эти изменения отражены в изменениях на земле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле", - сказала она в ходе брифинга. Так, отметила Захарова, в четверг минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донбассе. "Вот они вам, изменения", - сказала она. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017093483.html
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Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Стамбул, Украина, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова высказалась об изменениях в российской позиции по Украине
Захарова: позиция РФ по Украине изменилась в соответствии с переменами на земле