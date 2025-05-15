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Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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17:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017173057.html
Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле
Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле
Высокопрофессиональные члены делегации РФ в Стамбуле готовы и способны вести разговор по широкому списку тем, в том числе по вопросам боевых действия,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:38:00+03:00
2025-05-15T17:38:00+03:00
россия
стамбул
мария захарова
госдума рф
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высокопрофессиональные члены делегации РФ в Стамбуле готовы и способны вести разговор по широкому списку тем, в том числе по вопросам боевых действия, международного права, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы. Международное право? Пожалуйста. Ситуация на земле? Пожалуйста. Вопросы боевых действий? Пожалуйста", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, стамбул, мария захарова, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Мария Захарова, Госдума РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле

Захарова: российские дипломаты готовы вести разговор по широкому списку тем

© РИА Новости / Евгения НовоженинаМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высокопрофессиональные члены делегации РФ в Стамбуле готовы и способны вести разговор по широкому списку тем, в том числе по вопросам боевых действия, международного права, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы. Международное право? Пожалуйста. Ситуация на земле? Пожалуйста. Вопросы боевых действий? Пожалуйста", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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