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Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле

Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле

Высокопрофессиональные члены делегации РФ в Стамбуле готовы и способны вести разговор по широкому списку тем, в том числе по вопросам боевых действия,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:38:00+03:00

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2025-05-15T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высокопрофессиональные члены делегации РФ в Стамбуле готовы и способны вести разговор по широкому списку тем, в том числе по вопросам боевых действия, международного права, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы. Международное право? Пожалуйста. Ситуация на земле? Пожалуйста. Вопросы боевых действий? Пожалуйста", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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россия, стамбул, мария захарова, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире