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В Забайкалье тушат 35 природных пожаров - РИА Новости, 15.05.2025
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09:01 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zabajkale-2017030434.html
В Забайкалье тушат 35 природных пожаров
В Забайкалье тушат 35 природных пожаров - РИА Новости, 15.05.2025
В Забайкалье тушат 35 природных пожаров
Тридцать пять природных пожаров тушат в семи районах Забайкальского края. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:01:00+03:00
2025-05-15T09:01:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Тридцать пять природных пожаров тушат в семи районах Забайкальского края. Ранее в четверг в краевом минприроды сказали РИА Новости, что десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкалья. "Действует 25 пожаров в Шилкинском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улетовском, Тунгокоченском, Карымском округах", - сообщил сообщил РИА Новости представитель минприроды региона. В тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и более 200 единиц техники. В среду в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. МЧС России сообщало, что усилило авиагруппировку для стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250514/orlov-2016834449.html
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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье тушат 35 природных пожаров

Тридцать пять природных пожаров тушат в семи районах Забайкалья

© РИА Новости / Андрей КозловТушение лесных пожаров в Забайкальском крае
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Тридцать пять природных пожаров тушат в семи районах Забайкальского края.
Ранее в четверг в краевом минприроды сказали РИА Новости, что десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкалья.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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"Действует 25 пожаров в Шилкинском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улетовском, Тунгокоченском, Карымском округах", - сообщил сообщил РИА Новости представитель минприроды региона.
В тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и более 200 единиц техники.
В среду в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. МЧС России сообщало, что усилило авиагруппировку для стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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