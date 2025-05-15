https://ria.ru/20250515/z-2017079430.html

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2025

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:35:00+03:00

2025-05-15T12:35:00+03:00

2025-05-15T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", - завила Захарова в ходе брифинга. По словам Захаровой, антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества. "Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250514/germaniya-2016980180.html

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html

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россия, в мире, франция, украина, мария захарова, санкции в отношении россии