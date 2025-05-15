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Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/z-2017079430.html
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2025
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова
Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:35:00+03:00
2025-05-15T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
франция
украина
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", - завила Захарова в ходе брифинга. По словам Захаровой, антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества. "Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250514/germaniya-2016980180.html
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html
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россия, в мире, франция, украина, мария захарова, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Франция, Украина, Мария Захарова, Санкции в отношении России
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Захарова: Франция возглавила западную партию войны против РФ, расширяя санкции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
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"Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", - завила Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества.
"Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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14 мая, 02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреФранцияУкраинаМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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