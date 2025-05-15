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Строительство арены волейбольного центра в Ярославле завершат в 2025 году - РИА Новости, 15.05.2025
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Ярославская область
 
15:36 15.05.2025 (обновлено: 16:05 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/yaroslavl-2017129654.html
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле завершат в 2025 году
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле завершат в 2025 году - РИА Новости, 15.05.2025
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле завершат в 2025 году
Строительно-монтажные работы на основной арене волейбольного центра в Ярославле планируют завершить до конца года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:36:00+03:00
2025-05-15T16:05:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
строительство
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Строительно-монтажные работы на основной арене волейбольного центра в Ярославле планируют завершить до конца года, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. "Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области продлило разрешение на строительство второй очереди волейбольного центра до 17 декабря 2026 года. Завершение строительно-монтажных работ планируется в декабре этого года, далее – пусконаладочный этап", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что волейбольный центр в Ярославле – самый современный в стране. По словам губернатора, проведена масштабная работа: завершено строительство арены для пляжного волейбола, подготовительно-восстановительного здания центра, где есть бассейны, тренажерный и тренировочные залы. "Это позволяет заниматься не только волейболом, но и многими другими видами спорта, от самбо до художественной гимнастики. Сейчас продолжается строительство основной арены волейбольного центра вместимостью 5 тысяч мест, но мы уже принимаем соревнования всероссийского уровня. По завершении работ на основной арене возможности нашего волейбольного центра будут увеличены", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Строительство волейбольного центра идет с 2021 года при поддержке президента РФ Владимира Путина, отмечают в областном правительстве. Основную арену возводят в рамках реализации инвестиционного проекта за счет привлечения внебюджетных источников. Сейчас в здании монтируют перегородки, колонны и стены, укладывают керамогранитную плитку. Также на объекте идут установка навесного вентилируемого фасада, остекление светопрозрачных конструкций, устройство вентиляции, систем водоснабжения, отопления, слаботочных систем. Территорию благоустраивают, монтируют наружные опоры освещения. "Волейбольный центр уже стал новым домом для нашей команды "Ярославич". Еще до серии плей-офф здесь проходили тренировки. Сейчас ребята в отпуске", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра спорта Ярославской области Татьяну Трубинову. По словам Трубиновой, волейбольный центр становится точкой притяжения соревнований всероссийского уровня по разным видам спорта. В начале мая прошел первый этап Кубка России по пляжному волейболу, в конце мая состоится Кубок губернатора Ярославской области по кудо. Ежедневно идут тренировки в спортивных секциях, отметила и.о. министра спорта региона.
https://ria.ru/20250508/evraev-2015837450.html
https://rsport.ria.ru/20250409/yatskin-2010347241.html
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ярославль, михаил евраев, строительство
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Строительство
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле завершат в 2025 году

Строительство волейбольного центра в Ярославле планируют завершить до конца года

© Фото : Правительство Ярославской областиСтроительство арены волейбольного центра в Ярославле
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Строительство арены волейбольного центра в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Строительно-монтажные работы на основной арене волейбольного центра в Ярославле планируют завершить до конца года, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
"Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области продлило разрешение на строительство второй очереди волейбольного центра до 17 декабря 2026 года. Завершение строительно-монтажных работ планируется в декабре этого года, далее – пусконаладочный этап", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры
8 мая, 18:07
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что волейбольный центр в Ярославле – самый современный в стране. По словам губернатора, проведена масштабная работа: завершено строительство арены для пляжного волейбола, подготовительно-восстановительного здания центра, где есть бассейны, тренажерный и тренировочные залы.
"Это позволяет заниматься не только волейболом, но и многими другими видами спорта, от самбо до художественной гимнастики. Сейчас продолжается строительство основной арены волейбольного центра вместимостью 5 тысяч мест, но мы уже принимаем соревнования всероссийского уровня. По завершении работ на основной арене возможности нашего волейбольного центра будут увеличены", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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9 апреля, 21:24
Строительство волейбольного центра идет с 2021 года при поддержке президента РФ Владимира Путина, отмечают в областном правительстве. Основную арену возводят в рамках реализации инвестиционного проекта за счет привлечения внебюджетных источников. Сейчас в здании монтируют перегородки, колонны и стены, укладывают керамогранитную плитку. Также на объекте идут установка навесного вентилируемого фасада, остекление светопрозрачных конструкций, устройство вентиляции, систем водоснабжения, отопления, слаботочных систем. Территорию благоустраивают, монтируют наружные опоры освещения.
"Волейбольный центр уже стал новым домом для нашей команды "Ярославич". Еще до серии плей-офф здесь проходили тренировки. Сейчас ребята в отпуске", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра спорта Ярославской области Татьяну Трубинову.
По словам Трубиновой, волейбольный центр становится точкой притяжения соревнований всероссийского уровня по разным видам спорта. В начале мая прошел первый этап Кубка России по пляжному волейболу, в конце мая состоится Кубок губернатора Ярославской области по кудо. Ежедневно идут тренировки в спортивных секциях, отметила и.о. министра спорта региона.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевСтроительство
 
 
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