https://ria.ru/20250515/vyruchka-2017041005.html

Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку

Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку - РИА Новости, 15.05.2025

Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку

Клиенты Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) преодолевают границы малого и среднего бизнеса и... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:05:00+03:00

2025-05-15T10:05:00+03:00

2025-05-15T10:35:00+03:00

экономика

россия

оаэ

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749915793_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4b03f52d8791aed6896347a09b10f651.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Клиенты Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) преодолевают границы малого и среднего бизнеса и выходят на новый уровень, такого успеха достигла и подмосковная компания – производитель пищевой продукции для японской и паназиатской кухни, сумев существенно нарастить объемы своей выручки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Компания не только поставляет продукты питания более чем 500 дистрибьюторам сегмента HoReCa в супермаркеты и интернет-магазины по всей стране, но и активно развивает внешнеторговую деятельность. География экспорта охватывает 24 страны ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.В реализации экспортного потенциала экспортер использует финансовые инструменты поддержки ЭКСАР. В частности, компания с 2023 года пользуется страхованием отсрочки платежа для компаний сегмента МСП. За это время компания заключила 5 договоров страхования экспортных поставок в ОАЭ, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Армению.Продукт предоставляет бизнесу возможность застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа и тем самым расширить клиентскую базу и освоить новые рынки, не беспокоясь о потенциальных коммерческих и политических рисках.Подача заявления и подписание договора осуществляются через цифровую платформу "Мой экспорт": клиент заполняет только одну заявку, после чего, в случае положительного решения, в течение нескольких дней получает электронный договор страхования в личном кабинете. Решение позволяет клиентам еще на этапе согласования экспортного контракта корректно оценить риски и проверить надежность потенциального контрагента.Компания также пользуется другими мерами поддержки Группы РЭЦ. В частности, получила сертификат "Сделано в России" на свою продукцию и продвигается под национальным брендом. Так, в 2024 году участвовала в выставке WorldFood Istanbul в рамках коллективной экспозиции "Сделано в России". За время выставки удалось наладить контакты с 50 оптовыми покупателями, в том числе с представителями Migros и BIM, что помогло компании выйти на турецкий рынок.В 2023 году компания стала одной из лучших в конкурсе "Экспортер года" в Центральном федеральном округе.

https://ria.ru/20250513/obuchenie-2016733313.html

россия

оаэ

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оаэ, киргизия