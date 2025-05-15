https://ria.ru/20250515/vyruchka-2017041005.html
Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку
Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку - РИА Новости, 15.05.2025
Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку
Клиенты Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) преодолевают границы малого и среднего бизнеса и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:05:00+03:00
2025-05-15T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Клиенты Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) преодолевают границы малого и среднего бизнеса и выходят на новый уровень, такого успеха достигла и подмосковная компания – производитель пищевой продукции для японской и паназиатской кухни, сумев существенно нарастить объемы своей выручки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Компания не только поставляет продукты питания более чем 500 дистрибьюторам сегмента HoReCa в супермаркеты и интернет-магазины по всей стране, но и активно развивает внешнеторговую деятельность. География экспорта охватывает 24 страны ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.В реализации экспортного потенциала экспортер использует финансовые инструменты поддержки ЭКСАР. В частности, компания с 2023 года пользуется страхованием отсрочки платежа для компаний сегмента МСП. За это время компания заключила 5 договоров страхования экспортных поставок в ОАЭ, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Армению.Продукт предоставляет бизнесу возможность застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа и тем самым расширить клиентскую базу и освоить новые рынки, не беспокоясь о потенциальных коммерческих и политических рисках.Подача заявления и подписание договора осуществляются через цифровую платформу "Мой экспорт": клиент заполняет только одну заявку, после чего, в случае положительного решения, в течение нескольких дней получает электронный договор страхования в личном кабинете. Решение позволяет клиентам еще на этапе согласования экспортного контракта корректно оценить риски и проверить надежность потенциального контрагента.Компания также пользуется другими мерами поддержки Группы РЭЦ. В частности, получила сертификат "Сделано в России" на свою продукцию и продвигается под национальным брендом. Так, в 2024 году участвовала в выставке WorldFood Istanbul в рамках коллективной экспозиции "Сделано в России". За время выставки удалось наладить контакты с 50 оптовыми покупателями, в том числе с представителями Migros и BIM, что помогло компании выйти на турецкий рынок.В 2023 году компания стала одной из лучших в конкурсе "Экспортер года" в Центральном федеральном округе.
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экономика, россия, оаэ, киргизия
Экономика, Россия, ОАЭ, Киргизия
Российский производитель продуктов для японской кухни нарастил выручку
РЭЦ: производитель продуктов для японской кухни нарастил объемы выручки
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Клиенты Российского агентства
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) преодолевают границы малого и среднего бизнеса и выходят на новый уровень, такого успеха достигла и подмосковная компания – производитель пищевой продукции для японской и паназиатской кухни, сумев существенно нарастить объемы своей выручки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Компания не только поставляет продукты питания более чем 500 дистрибьюторам сегмента HoReCa в супермаркеты и интернет-магазины по всей стране, но и активно развивает внешнеторговую деятельность. География экспорта охватывает 24 страны ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
В реализации экспортного потенциала экспортер использует финансовые инструменты поддержки ЭКСАР. В частности, компания с 2023 года пользуется страхованием отсрочки платежа для компаний сегмента МСП. За это время компания заключила 5 договоров страхования экспортных поставок в ОАЭ, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Армению.
Продукт предоставляет бизнесу возможность застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа и тем самым расширить клиентскую базу и освоить новые рынки, не беспокоясь о потенциальных коммерческих и политических рисках.
Подача заявления и подписание договора осуществляются через цифровую платформу "Мой экспорт": клиент заполняет только одну заявку, после чего, в случае положительного решения, в течение нескольких дней получает электронный договор страхования в личном кабинете. Решение позволяет клиентам еще на этапе согласования экспортного контракта корректно оценить риски и проверить надежность потенциального контрагента.
Компания также пользуется другими мерами поддержки Группы РЭЦ. В частности, получила сертификат "Сделано в России" на свою продукцию и продвигается под национальным брендом. Так, в 2024 году участвовала в выставке WorldFood Istanbul в рамках коллективной экспозиции "Сделано в России". За время выставки удалось наладить контакты с 50 оптовыми покупателями, в том числе с представителями Migros и BIM, что помогло компании выйти на турецкий рынок.
В 2023 году компания стала одной из лучших в конкурсе "Экспортер года" в Центральном федеральном округе.