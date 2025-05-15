https://ria.ru/20250515/vsu-2017068712.html

Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта

Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта - РИА Новости, 15.05.2025

Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта

Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."На нескольких участках, пока сейчас не буду называть точные локации, но противник может быть окружен. Причем это не одна такая локация, где уже складываются соответствующие возможности", — сказал он.По словам Пушилина, Вооруженные силы России уверенно продвигаются.Он также рассказал, где происходят самые тяжелые боестолкновения."Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои: это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре", — отметил глава ДНР.Сегодня в Минобороны рассказали, что освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин