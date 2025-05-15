https://ria.ru/20250515/vsu-2017068712.html
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта - РИА Новости, 15.05.2025
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта
Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:50:00+03:00
2025-05-15T11:50:00+03:00
2025-05-15T12:41:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."На нескольких участках, пока сейчас не буду называть точные локации, но противник может быть окружен. Причем это не одна такая локация, где уже складываются соответствующие возможности", — сказал он.По словам Пушилина, Вооруженные силы России уверенно продвигаются.Он также рассказал, где происходят самые тяжелые боестолкновения."Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои: это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре", — отметил глава ДНР.Сегодня в Минобороны рассказали, что освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, денис пушилин
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта
Пушилин: ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта