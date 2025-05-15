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Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 15.05.2025 (обновлено: 12:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017068712.html
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта - РИА Новости, 15.05.2025
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта
Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:50:00+03:00
2025-05-15T12:41:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."На нескольких участках, пока сейчас не буду называть точные локации, но противник может быть окружен. Причем это не одна такая локация, где уже складываются соответствующие возможности", — сказал он.По словам Пушилина, Вооруженные силы России уверенно продвигаются.Он также рассказал, где происходят самые тяжелые боестолкновения.&quot;Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои: это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре&quot;, — отметил глава ДНР.Сегодня в Минобороны рассказали, что освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин
Пушилин допустил окружение ВСУ на нескольких участках фронта

Пушилин: ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«
"На нескольких участках, пока сейчас не буду называть точные локации, но противник может быть окружен. Причем это не одна такая локация, где уже складываются соответствующие возможности", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Пушилина, Вооруженные силы России уверенно продвигаются.
Он также рассказал, где происходят самые тяжелые боестолкновения.
«

"Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои: это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре", — отметил глава ДНР.

Сегодня в Минобороны рассказали, что освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДенис Пушилин
 
 
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