https://ria.ru/20250515/vsu-2017007269.html
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
Девочка-подросток пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:12:00+03:00
2025-05-15T00:12:00+03:00
2025-05-15T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 мая по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка - подросток 2011 года рождения", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016997841.html
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украина
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макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадала девочка-подросток