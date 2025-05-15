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При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017007269.html
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
Девочка-подросток пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:12:00+03:00
2025-05-15T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 мая по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка - подросток 2011 года рождения", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016997841.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
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макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек

При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадала девочка-подросток

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 мая по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка - подросток 2011 года рождения", - сообщает управление в своем Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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