https://ria.ru/20250515/vremya-2017040143.html

Источник: точное время переговоров в Стамбуле уточняется

Источник: точное время переговоров в Стамбуле уточняется - РИА Новости, 15.05.2025

Источник: точное время переговоров в Стамбуле уточняется

Точное время переговоров между Россией и Украиной еще уточняется, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:59:00+03:00

2025-05-15T09:59:00+03:00

2025-05-15T10:06:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Точное время переговоров между Россией и Украиной еще уточняется, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Час (переговоров - ред.) определяется", - сообщил он.Ранее источник сообщил, что начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/ryutte-2017028324.html

https://ria.ru/20250515/stambul-2017034324.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире