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В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом - РИА Новости, 15.05.2025
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16:01 15.05.2025 (обновлено: 19:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/volgograd-2017141059.html
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом - РИА Новости, 15.05.2025
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом
Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:01:00+03:00
2025-05-15T19:19:00+03:00
происшествия
советский район
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомства, в четверг утром Набедрик увидел возле дома по улице Чебышева, как женщина пыталась ударить убегавшего от нее мужчину ножом. При этом, отметили в прокуратуре, мужчина уже был ранен в плечо. "Работник прокуратуры пресек противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Как пояснили в прокуратуре, напавшая и ее жертва – сожители, а конфликт возник на бытовой почве.
https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html
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советский район
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происшествия, советский район, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Советский район, Волгоград, Волгоградская область

В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
По данным ведомства, в четверг утром Набедрик увидел возле дома по улице Чебышева, как женщина пыталась ударить убегавшего от нее мужчину ножом. При этом, отметили в прокуратуре, мужчина уже был ранен в плечо.
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"Работник прокуратуры пресек противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему", - указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Как пояснили в прокуратуре, напавшая и ее жертва – сожители, а конфликт возник на бытовой почве.
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