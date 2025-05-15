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В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом - РИА Новости, 15.05.2025
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом
Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:01:00+03:00
2025-05-15T16:01:00+03:00
2025-05-15T19:19:00+03:00
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомства, в четверг утром Набедрик увидел возле дома по улице Чебышева, как женщина пыталась ударить убегавшего от нее мужчину ножом. При этом, отметили в прокуратуре, мужчина уже был ранен в плечо. "Работник прокуратуры пресек противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Как пояснили в прокуратуре, напавшая и ее жертва – сожители, а конфликт возник на бытовой почве.
https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html
https://ria.ru/20250515/zhenschina-2017038929.html
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происшествия, советский район, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Советский район, Волгоград, Волгоградская область