https://ria.ru/20250515/volgograd-2017141059.html

В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом

В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом - РИА Новости, 15.05.2025

В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом

Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:01:00+03:00

2025-05-15T16:01:00+03:00

2025-05-15T19:19:00+03:00

происшествия

советский район

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомства, в четверг утром Набедрик увидел возле дома по улице Чебышева, как женщина пыталась ударить убегавшего от нее мужчину ножом. При этом, отметили в прокуратуре, мужчина уже был ранен в плечо. "Работник прокуратуры пресек противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Как пояснили в прокуратуре, напавшая и ее жертва – сожители, а конфликт возник на бытовой почве.

https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html

https://ria.ru/20250515/zhenschina-2017038929.html

советский район

волгоград

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происшествия, советский район, волгоград, волгоградская область