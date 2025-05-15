https://ria.ru/20250515/vengrija-2017163336.html

Сийярто надеется, что Запад не сорвет переговоры России и Украины

Сийярто надеется, что Запад не сорвет переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Сийярто надеется, что Запад не сорвет переговоры России и Украины

Венгрия надеется, что западноевропейские политики не сорвут переговоры России и Украины, как они сделали это три года назад, заявил венгерский министр... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Венгрия надеется, что западноевропейские политики не сорвут переговоры России и Украины, как они сделали это три года назад, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Три года назад, в марте 2022 года, здесь, в Турции, в Стамбуле, украинцам и россиянам почти удалось достичь соглашения, они почти закончили войну после фактически менее чем двух месяцев боевых действий. Однако окончание войны тогда было предотвращено в то время. Его предотвратили политики, которые нападали на нас каждый день в течение последних трех лет, потому что мы выступаем за мир и прекращение огня", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье. Трансляцию вел телеканал М1. Он уточнил, что за последствия конфликта ответственность несут европейские политики, и Венгрия рассчитывает на то, что "Брюссель, европейские страны и их лидеры не будут препятствовать успеху российско-украинских мирных переговоров". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.

https://ria.ru/20250514/glava-2016892734.html

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