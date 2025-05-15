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Информации о переносе переговоров в Стамбуле пока нет, сообщает источник - РИА Новости, 15.05.2025
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19:58 15.05.2025 (обновлено: 20:02 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017205285.html
Информации о переносе переговоров в Стамбуле пока нет, сообщает источник
Информации о переносе переговоров в Стамбуле пока нет, сообщает источник - РИА Новости, 15.05.2025
Информации о переносе переговоров в Стамбуле пока нет, сообщает источник
Информации о переносе переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:58:00+03:00
2025-05-15T20:02:00+03:00
стамбул
украина
россия
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Информации о переносе переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Пока нет", - сказал источник, комментируя потенциальный перенос переговоров на пятницу.Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры ожидаются после 16.00 мск. Позже он добавил, что не исключается вероятность переноса переговоров на другой день, однако точной информации нет.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html
https://ria.ru/20250515/reuters-2017206403.html
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стамбул, украина, россия, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Стамбул, Украина, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Информации о переносе переговоров в Стамбуле пока нет, сообщает источник

В данный момент нет информации, будут ли перенесены переговоры в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале
Флаги России и Украины в зале - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Информации о переносе переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Пока нет", - сказал источник, комментируя потенциальный перенос переговоров на пятницу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса
Вчера, 19:52
Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры ожидаются после 16.00 мск. Позже он добавил, что не исключается вероятность переноса переговоров на другой день, однако точной информации нет.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
Вчера, 20:01
 
СтамбулУкраинаРоссияВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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