Рейтинг@Mail.ru
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 15.05.2025 (обновлено: 18:29 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:54:00+03:00
2025-05-15T18:29:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017049915_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e0566110a3a6818396b46f5b7a21773a.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. "Они (чиновники. — Прим. ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией Трампа", — говорится в сообщении. По словам источников, украинские переговорщики не будут обсуждать другие темы до того, как вступит в силу прекращение огня.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/karasinyj-2017036779.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017027305.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017049915_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_581b4c21c79c4f89a7cfca9c4fc04d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле

WSJ: в Стамбуле Украина хочет обсудить с Россией только прекращение огня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
"Они (чиновники. — Прим. ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией Трампа", — говорится в сообщении.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной
Вчера, 09:36
По словам источников, украинские переговорщики не будут обсуждать другие темы до того, как вступит в силу прекращение огня.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Вчера, 08:21
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала