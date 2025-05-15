https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле

WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле

Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:54:00+03:00

2025-05-15T10:54:00+03:00

2025-05-15T18:29:00+03:00

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дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. "Они (чиновники. — Прим. ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией Трампа", — говорится в сообщении. По словам источников, украинские переговорщики не будут обсуждать другие темы до того, как вступит в силу прекращение огня.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/karasinyj-2017036779.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017027305.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025