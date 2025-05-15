WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
WSJ: в Стамбуле Украина хочет обсудить с Россией только прекращение огня
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
"Они (чиновники. — Прим. ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией Трампа", — говорится в сообщении.
По словам источников, украинские переговорщики не будут обсуждать другие темы до того, как вступит в силу прекращение огня.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.